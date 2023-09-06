В Тамбове прокуратура вступилась за права матери семерых детей

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку после обращения многодетной матери. Женщине отказали в предоставлении мер социальной поддержки. Выплату на 7 детей в возрасте от 8 до 17 лет не одобрили из-за отсутствия доходов у супруга женщины.

- В последующем заявительница вновь обратилась с заявлением о назначении пособия и представила документ о доходах, полученных ее супругом в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». С учетом изложенного, с 1 июня 2023 года женщине назначили ежемесячное пособие в отношении детей, при этом период за май текущего года уполномоченным органом не был учтен, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Прокуратура района внесла представление управляющему Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тамбовской области. После этого было принято решение доплатить заявительнице пособие за май.