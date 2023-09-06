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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 7:13

Тамбовчанин выращивал коноплю рядом со своим домом

Полицейский изъяли 22 куста наркосодержащего растения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина собирал коноплю для личного потребления

Мужчина собирал коноплю для личного потребления

Фото: УМВД России по Тамбовской области

Житель Гавриловского района, как установили сотрудники уголовного розыска и подразделения наркоконтроля, занимался незаконным оборотом наркотиков. В селе Верхняя Нечаевка в доме 32-летнего мужчины полицейские обнаружили куст конопли весом около пятисот граммов. Тот пояснил, что собрал ее для личного потребления. Кроме того, мужчина признался, что рядом со своим приусадебным участком он культивировал другие растения. Полицейские обнаружили и изъяли 22 куста конопли.

- Растения направили на физико-химическую экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - После проведения исследования и соответствующей проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.