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НовостиОбщество6 сентября 2023 6:27

РКС-Тамбов оштрафуют на 11 миллионов рублей за завышенные квитанции

Судебные разбирательства длились около трех лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

30 августа Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность штрафа на АО «Тамбовские коммунальные системы» в размере более 11 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Напомним, в марте 2020 года жители Тамбова получили квитанции с необоснованной завышенной платой за воду и водоотведение, из-за того, что потребителям был выставлен расчет за коммунальные услуги по нормативу, а не по приборам учета.

Кроме того, общество выставило оплату услуг по водоотведению тем жителям дома, которые не были подключены к центральной канализации. Эти действия АО «Тамбовские коммунальные системы» были признаны нарушением антимонопольного законодательства. Общество было оштрафовано на сумму более чем 11 миллионов рублей.

- Монополист пытался оспорить и снизить размер штрафа, но суды трех инстанций поддержали законность постановления, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.