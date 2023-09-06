РКС-Тамбов оштрафуют на 11 миллионов рублей за завышенные квитанции

30 августа Арбитражный суд Центрального округа подтвердил законность штрафа на АО «Тамбовские коммунальные системы» в размере более 11 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Напомним, в марте 2020 года жители Тамбова получили квитанции с необоснованной завышенной платой за воду и водоотведение, из-за того, что потребителям был выставлен расчет за коммунальные услуги по нормативу, а не по приборам учета.

Кроме того, общество выставило оплату услуг по водоотведению тем жителям дома, которые не были подключены к центральной канализации. Эти действия АО «Тамбовские коммунальные системы» были признаны нарушением антимонопольного законодательства. Общество было оштрафовано на сумму более чем 11 миллионов рублей.

- Монополист пытался оспорить и снизить размер штрафа, но суды трех инстанций поддержали законность постановления, - сообщают в УФАС по Тамбовской области.