Тамбовчанина будут судить за хранение 16 грамм марихуаны

Обвиняемый хотел употребить наркотик самостоятельно

Прокурор Уметского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

- Обвиняемый нарвал части дикорастущего растения рода конопля, которые стал незаконно хранить у себя дома. Согласно заключению эксперта, изъятая у фигуранта дела растительная масса в высушенном состоянии 16,4 граммов, является наркотическим средством – каннабис (марихуана), - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Уметского района