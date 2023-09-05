Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:31

Тамбовчанина будут судить за хранение 16 грамм марихуаны

Мужчина нарвал наркосодержащие растения и оставил их дома
Марина МАКОВЛЕВА
Обвиняемый хотел употребить наркотик самостоятельно

Обвиняемый хотел употребить наркотик самостоятельно

Прокурор Уметского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

- Обвиняемый нарвал части дикорастущего растения рода конопля, которые стал незаконно хранить у себя дома. Согласно заключению эксперта, изъятая у фигуранта дела растительная масса в высушенном состоянии 16,4 граммов, является наркотическим средством – каннабис (марихуана), - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Уметского района