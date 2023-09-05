Тамбовчанина, чей 4-летний сын, погиб под упавшим шкафом, приговорили к исправительным работам

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему тамбовчанину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Мужчина взял на выходные 4-летнего сына. Днем мужчина выпил, прилег на диван и заснул. Проснувшись от постороннего шума, он обнаружил, что на сына упал платяной шкаф.

- Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.