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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 13:13

Тамбовчанина, чей 4-летний сын, погиб под упавшим шкафом, приговорили к исправительным работам

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности
Марина МАКОВЛЕВА

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему тамбовчанину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Мужчина взял на выходные 4-летнего сына. Днем мужчина выпил, прилег на диван и заснул. Проснувшись от постороннего шума, он обнаружил, что на сына упал платяной шкаф.

- Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика. Вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.