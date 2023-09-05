Тамбовчанина будут судить за попытку сбыта наркотиков

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя д. Малиновка Тамбовского округа. Мужчину обвиняют в совершении 5 преступлений по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, совершенное с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с октября по декабрь прошлого года на территории Тамбова и Рассказово мужчина разместил в 4 местах синтетический наркотик. 1 декабря прошлого года его задержали сотрудники полиции, которые в ходе досмотра обнаружили свертки с запрещенными веществами внутри. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли около 30 граммов наркотиков.