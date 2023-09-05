Тамбовчанин пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Полицейский сообщил о попытке подкупа в дежурную часть

Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в покушении на дачу взятки.

- Обвиняемый, управляя транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, был остановлен инспектором ГИБДД на 8 км автодороги Тамбов-Шацк и приглашен в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Осознавая последствия привлечения к административной ответственности и не желая их наступления, водитель взял из автомобиля денежные средства и лично передал сотруднику полиции за несоставление протокола, вложив купюры в карман форменного обмундирования, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Полицейский отказался от денег и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть. В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд.