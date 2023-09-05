В Мичуринске День города продлится целые выходные

Праздничный вечерний концерт пройдет на территории ландшафтного парка-набережной

16 и 17 сентября в Мичуринске состоится День города. В этом году праздничный вечерний концерт пройдет на территории ландшафтного парка-набережной.

16 сентября гостей праздника встретит ярмарка. Она расположится на улице Советской в границах улицы Революционной и улицы Украинской. С 10.00 на городской набережной заработает парк аттракционов и фудкорт. Также в субботу откроется Фестиваль «У Зельдина в Гостях».

- Здесь можно будет попасть в гримерную актера, посетить мастер-классы театрального мастерства, попробовать свои силы в тематических квестах, насладиться талантом мичуринцев в рамках выставки и сделать памятные снимки, ведь специально к празднику организуют фотозоны, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Для любителей спорта пройдет турнир по баскетболу 3x3, массовый заплыв на сапбордах, байдарках и катамаранах, турнир по шахматам.

17 сентября для мичуринцев будет работать ярмарка на улице Советской, парк аттракционов и фудкорт на городской набережной. В парке культуры, Парке Победы на Кочетовке и в ДК «Авангард» пройдут праздничные концерты. На набережной также выступят творческие коллективы города.

Фото администрации города Мичуринска