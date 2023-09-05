В Тамбове мастер строительной организации, признанный виновным в гибели двух рабочих, получил условный срок

Мужчины 40 и 42 лет скончались на месте от механической компрессионной асфиксии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора мастеру строительно-монтажной организации. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

- 18 октября 2022 года в дневное время субподрядной организацией в рамках муниципального контракта на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в границах улицы Шатрова в микрорайоне Северный города Тамбова осуществлялись земляные работы по прокладке траншеи для монтажа и укладки труб. Ответственным руководителем указанных работ являлся осужденный, который, нарушив правила техники безопасности, при отсутствии специальных креплений стен траншеи допустил спуск в нее рабочих. В это время произошел обвал грунта внешних границ траншеи и двое мужчин (40 и 42 лет), оказавшиеся под завалами, скончались на месте от механической компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота грунтом, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, 2 года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности при производстве строительных работ.