Тамбовская фирма не заплатила за конфеты двум кондитерским фабрикам почти 5 млн рублей

В Тамбове возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

- Общество с ограниченной ответственностью заключило контракт с двумя кондитерскими фабриками на поставку конфет для формирования новогодних сладких подарков. Конфеты были поставлены в требуемом объеме, а вот часть оплаты за сладости фабрики не получили. Ущерб составил в первом случае 2,6 миллиона рублей, в другом – 2,2 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Фабрики пытались в законном порядке договориться о выплате этих сумм, но их просьбы отклонялись. Руководство фабрик обратилось в полицию.

В настоящее время следователи изучают документацию, ведется сбор улик и доказательств, устанавливается причина, по которой оплату так и не произвели.