Тамбовчанка украла у знакомой 1,5 млн рублей

В полицию Тамбовского района обратилась жительница села Донское. Она заявила о краже сбережений. 45-летняя женщина рассказала, что с ее банковского счета пропал 1 миллион 550 тысяч рублей.

- Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась 58-летняя знакомая потерпевшей. В ходе допроса полицейскими было установлено, что подозреваемая неоднократно принимала участие в сделках на бирже, и для очередной сделки ей не хватало средств. Тогда она и решилась воспользоваться личными накоплениями своей знакомой, переведя их через мобильное приложение банка, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас полицейские проводят документирование преступной деятельности, после этого будет принято процессуальное решение.