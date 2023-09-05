Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 8:40

Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру, что с нее требуют выплатить уже погашенную задолженность

После представления ведомства информация о долге в платежках исчезла
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку по обращению многодетной матери о необоснованном взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Филиалом АО «Квадра»-«Тамбовская генерация» в платежном документе на оплату услуг ЖКХ указывались сведения о сумме задолженности, которые являлись неактуальными, в связи с тем, что ранее были погашены, - отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление управляющему директору филиала. По результатам рассмотрения нарушение устранено, информация в платежных документах актуализирована.

Кроме того, женщине помогли получить компенсацию расходов на оплату ЖКХ и адресную социальную помощь в размере 15000 рублей.