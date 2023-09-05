Тамбовчанин на ГАЗели врезался в КамАЗ

Пострадавшего доставили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух грузовиков произошла 4 сентября в 5 часов 35 минут на 366 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги М-4 «Дон»- Тамбов- Волгоград- Астрахань Первомайского района. 24-летний водитель «ГАЗ-3009Z6» выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено разметкой, и столкнулся с автомобилем «КамАЗ М1840» с полуприцепом «Фигл» под управлением 28-летнего водителя, движущегося по своей полосе движения.

- В результате дорожно- транспортного происшествия водитель автомобиля «ГАЗ-3009Z6» получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.