На ул. Пролетарской Тамбова женщина на иномарке врезалась в остановившуюся для разворота машину

Женщина не выбрала безопасную дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровцировала 30-летняя тамбовчанка, произошла 4 сентября в 15 часов 19 минут в районе дома № 234 по улице Пролетарской. Женщина, имеющая десятки штрафов за нарушения ПДД, управляя автомобилем «AUDI А4» не обеспечила необходимую безопасную дистанцию и столкнулась с остановившимся для разворота автомобилем «CHEVROLET Cruze», за рулем которого был 33-летний водитель.

- После дорожно- транспортного происшествия водителя автомобиля «CHEVROLET Cruze» на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.