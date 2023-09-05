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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:38

На ул. Пролетарской Тамбова женщина на иномарке врезалась в остановившуюся для разворота машину

В аварии пострадал 33-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина не выбрала безопасную дистанцию

Женщина не выбрала безопасную дистанцию

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровцировала 30-летняя тамбовчанка, произошла 4 сентября в 15 часов 19 минут в районе дома № 234 по улице Пролетарской. Женщина, имеющая десятки штрафов за нарушения ПДД, управляя автомобилем «AUDI А4» не обеспечила необходимую безопасную дистанцию и столкнулась с остановившимся для разворота автомобилем «CHEVROLET Cruze», за рулем которого был 33-летний водитель.

- После дорожно- транспортного происшествия водителя автомобиля «CHEVROLET Cruze» на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.