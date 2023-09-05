Под Тамбовом задержан 17-летний юноша с наркотиками

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Тамбову задержали в селе Покрово-Пригородное 17-летнего молодого человека. У него обнаружено 30 свертков с наркотиками. Подозреваемый рассказал, что приобрел вещество через интернет-магазин, чтобы продавать его в Тамбовской области.

- Изъятый наркотик был направлен на экспертизу. В ходе исследования установлено, что в свертках находился «N-метилэфедрон» массой 30 граммов, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.