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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:00

Под Тамбовом задержан 17-летний юноша с наркотиками

Молодой человек купил через интернет 30 грамм N-метилэфедрона, чтобы продавать его
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Тамбову задержали в селе Покрово-Пригородное 17-летнего молодого человека. У него обнаружено 30 свертков с наркотиками. Подозреваемый рассказал, что приобрел вещество через интернет-магазин, чтобы продавать его в Тамбовской области.

- Изъятый наркотик был направлен на экспертизу. В ходе исследования установлено, что в свертках находился «N-метилэфедрон» массой 30 граммов, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.