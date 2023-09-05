В Уварово изменится схема дорожного движения

По новому проекту у дороги вдоль пруда организована пешеходная дорожка

В Уварово у пруда изменится схема дорожного движения, чтобы сделать территорию безопасной как для пешеходов, так и для водителей.

- В связи с завершением работ по благоустройству территории перейти к одностороннему движению на участке от дома 9 до дома 25 второго микрорайона планируется на этой неделе. С 6 сентября транспортные средства должны будут осуществлять движение по-новому, в соответствии с разработанной схемой и установленными знаками, - сообщают в администрации города Уварово.

По новому проекту у дороги вдоль пруда организована пешеходная дорожка. Для автомобилистов, которые едут от улицы Советской в сторону второго микрорайона, обеспечена альтернативная схема движения: проезд к улице Базарной позади новых спортивных объектов, а также от улицы Базарной к домам 27 и 31.

Фото администрации города Уварово