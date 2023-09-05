Тамбовчанин украл деньги со счета бывшей сожительницы

31 августа в полицию Тамбова поступило заявление от 23-летней местной жительницы, которая пояснила, что с ее банковского счета исчезли 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичные кражи 26-летний бывший сожитель девушки. Мужчина воспользовался ее телефоном и с помощью мобильного приложения перевел деньги на свой банковский счет. Средства он потратил.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УКРФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.