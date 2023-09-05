В Тамбове объявили конкурс на лучший проект благоустройства Коммунальной

После ремонта сетей улицу планируют благоустроить Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Администрация города объявила конкурс на разработку эскизного проекта на благоустройство «Тамбовского Арбата» на участке от К. Маркса до Носовской. Сейчас здесь ведется реконструкция инженерных сетей, следующим этапом должно стать обновление общественного пространства.

Эта улица всегда был местом притяжения как тамбовчан, так и туристов. Здесь насчитывается более десяти объектов культурного наследия. А потому подход к благоустройству этой территории, считают в мэрии, должен быть очень деликатным.

От участников конкурса и неравнодушных горожан ждем новых идей, которые помогут гармонично объединить современные подходы в проектировании общественных пространств, существующий контекст исторической застройки и потребности жителей и гостей нашего города.

Представленные на конкурс эскизные проекты разместят в интернете для того, чтобы горожане смогли выбрать понравившийся вариант. В последующем все поступившие предложения рассмотрит профессиональное жюри, которое и определит победителя.

- Проекты принимаются до 6 октября, итоги конкурса подведут 13 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Подробности можно уточнить в управлении архитектуры по тел. 72-09-74.