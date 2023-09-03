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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 13:42

Тело 65-летнего мужчины вытащили из реки в Тамбовской области

ЧП случилось в селе Отьяссы Сосновского района
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт ГУ МЧС по Тамбовской области.

Фото: сайт ГУ МЧС по Тамбовской области.

Фото: Предоставлено "КП"

Еще один человек утонул в реке в Тамбовской области. О ЧП с Сосновском районе рассказали в региональном ГУ МЧС. 3 сентября в 16 часов спасателям поступило сообщение о происшествии на воде в селе Отьяссы. Из реки Цны, в месте не оборудованном для купания, сотрудники полиции подняли на берег тело мужчины. Погибшему было 65 лет.

Главное управление МЧС по Тамбовской области в очередной раз напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «112» или «101».