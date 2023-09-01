В Тамбовском районе из воды вытащили 50-летнего мужчину

Место не было оборудовано для купания Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

1 сентября в 13.00 в Главное управление МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о происшествии. В селе Горелое Тамбовского района из ручья Подречка местные жители извлекли из воды и доставили на берег тело 50-летнего мужчины. Мужчина утонул в месте, не предназначенном для купания.

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, к извлечению тела было привлечено 11 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 1 человек, 1 единица техники.

- По предварительным данным, мужчина с утра отправился на водоем на рыбалку. Обстоятельства и причину трагедии устанавливают следователи Тамбовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.