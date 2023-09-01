Тамбовчанин отдал мошенникам 12 млн рублей

Житель Ставропольского края переехал в Тамбов и стал играть на Интернет-бирже. Кураторы посоветовали мужчине брать кредиты и инвестировать их в игру. За три месяца он вложил около 12 млн рублей, но выигрыша так и не дождался. Забрать деньги обратно оказалось невозможно. 55-летний мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

- По данному факту следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках его расследования устанавливаются владельцы телефонных номеров, с которых звонили мошенники, владельцы счетов, куда переводились сбережения пенсионера, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Отметим, что с начала года в Тамбовской области совершено более 1 тысячи преступлений в сфере телефонного мошенничества, а также с применением IT-технологий. Ущерб от деятельности телефонных мошенников превысил 130 млн рублей.