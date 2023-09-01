Житель Мичуринска обманом получил в собственность участок городской земли

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность 43-летнего мужчины, причастного к мошенническим действиям в особо крупном размере.

Установлено, что аферист заключил договор аренды муниципального земельного участка с администрацией города для индивидуального жилищного строительства. В дальнейшем, чтобы получить участок в собственность, он предоставил в мэрию наукограда ложные документы о том, что дом построен. Это позволило мужчине приобрести участок по заниженной стоимости. Стоимость похищенного им муниципального имущества составила больше 1 000 000 рублей.

- На основании полученных материалов в региональном УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – За такое преступление грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Ведется следствие.