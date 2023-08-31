Куда сходить с ребенком 1 сентября в Тамбове?

У ДК "Знамя Труда" ребят встретят сказочные герои

В Тамбове ко Дню знаний подготовили разнообразную развлекательную программу. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

Центральной точкой празднования станет городской парк культуры и отдыха. Здесь с 11.00 начнут работу интерактивные площадки, а в 12.00 стартует праздничная программа, которая продлится до 19.00.

В сквере у КДЦ «Мир» в 16.00 начнется концерт, на котором выступят детский хореографический ансамбль «Пластилин», студия эстрадного танца «Грация», вокальная студия «Мелодия», танцевальный коллектив «Молния» и эстрадно-цирковая студия «Magic Power». В сквере проведут экспресс-уроки по цирковому искусству и настольному теннису, а также игры на развитие мышления.

В сквере им. В. Сенько актеры Тамбовского молодежного театра покажут интерактивный детский спектакль «Гусенок». Начнется развлекательная программа в 15.45.

В 17.00 на сценической площадке у ДК «Знамя труда» пройдет большой детский праздник «Приключение Алисы, или тайна Книги знаний». Перед гостями праздника выступят вокально-эстрадные студии и ансамбли.

Фото администрации города Тамбова