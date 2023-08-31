1 сентября в Мичуринске перекроют ул. Советскую

Из-за проведения торжественной линейки, посвящённой «Дню знаний», 1 сентября с 9 до 10 часов в Мичуринске будет временно закрыто движение автомобильного транспорта по улице Советской (от ул. Революционной до ул. Коммунистической и от ул. Марата до ул. Советской 292).

- В это время действие знака «Въезд запрещен» по улице Революционной (от ул. Интернациональной до ул. Советской), а также знаков «Поворот направо запрещен» и «Поворот налево запрещен» по ул. Интернациональной (на пересечении с ул. Революционной) будет отменено, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.