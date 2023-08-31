В Тамбове на улице Куйбышева на проезжую часть хлынул кипяток

В настоящее время на месте аварии ведутся работы

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Куйбышева в областном центре. Накануне здесь произошел порыв теплосетей и горячая вода лилась на дорогу.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям или бездействию ответственных лиц, причинам произошедшей аварии, срокам проведения ремонтно-восстановительных работ, - прокомментировали в ведомстве.

В свою очередь, пресс-служба филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация» так комментирует произошедшее:

- Наши сотрудники прибыли на место повреждения теплосети в районе ЛДС «Кристалл». Сейчас там уже работает техника. После того, как воду откачают, энергетики определят место порыва и начнут ремонт на теплосети.

Отметим, что авария произошла практически на том месте, где совсем недавно производили замену трубопровода. Однако на каком именно участке - на старых трубах или на новых - случился порыв, пока только предстоит выяснить.

Фото прокуратуры Октябрьского района города Тамбова