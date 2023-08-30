В Тамбовской области в реке утонул 5-летний ребенок

Малыш улизнул из дома и отправился к реке Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия на воде произошла 30 августа в селе Пичаево. В этот день здесь, в гостях у своих родственников, находилась многодетная семья из Моршанска. В обед родители обнаружили, что одного из их детей – 5-летнего мальчика, в доме нет. Об исчезновении малыша она сообщили в полицию. Начались поиски ребенка. Спустя несколько часов, вечером 30 августа из реки Кашма, которая протекает в 300 метрах от дома, где находились моршанцы, извлекли тело пропавшего мальчика. По предварительным данным, он утонул.

- Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области начали процессуальную проверку, - сообщает СУ СКР по региону.