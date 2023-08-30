Тамбовчанин за рулем иномарки врезался в фуру и протаранил еще одну машину

Иномарка въехала в фуру и потеряла управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали три автомобиля, произошла 29 августа в 7 часов 15 минут на 99 километре автодороги Тамбов-Пенза, на территории Кирсановского района. 54-летний мужчина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN GOLF» выехал на полосу встречного движения, там, где это не запрещено и столкнулся с движущимся навстречу большегрузом автомобилем «СКАНИА» в составе с полуприцепом «СЗАП 93282» под управлением 43-летнего водителя. От удара автомобиль «VOLKSWAGEN GOLF» в неконтролируемом движении продолжил движение по полосе, предназначенной для встречного движения, где врезался в «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН» под управлением 47-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу.