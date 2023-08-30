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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:49

Нетрезвый тамбовчанин едва не зарубил жену топором

Женщина выжила благодаря своевременной помощи медиков
Марина МАКОВЛЕВА
61-летняя женщина получила множественные удары топором

61-летняя женщина получила множественные удары топором

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство.

- Подозреваемый, находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 61-летней супругой нанес последней множественные удары топором по различным частям тела, после чего с места происшествия скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленника задержали. Продолжается сбор доказательственной базы.