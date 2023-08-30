Нетрезвый тамбовчанин едва не зарубил жену топором

61-летняя женщина получила множественные удары топором
Фото: СУ СК России по Тамбовской области
Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство.
- Подозреваемый, находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 61-летней супругой нанес последней множественные удары топором по различным частям тела, после чего с места происшествия скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в ведомстве.
Злоумышленника задержали. Продолжается сбор доказательственной базы.