Нетрезвый тамбовчанин едва не зарубил жену топором

61-летняя женщина получила множественные удары топором Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство.

- Подозреваемый, находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 61-летней супругой нанес последней множественные удары топором по различным частям тела, после чего с места происшествия скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в ведомстве.

Злоумышленника задержали. Продолжается сбор доказательственной базы.