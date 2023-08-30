Перед 1 сентября в Тамбове будет организована круглосуточная охрана школ

Безопасность школьников обсудили на заседании антитеррористической комиссии

25 школ и 10 учреждений дополнительного образования Тамбова прошли проверку перед новым учебным годом. Все они были признаны готовыми к приему детей. 1 сентября во всех школах ужесточат пропускной режим и усилят контроль.

- Совместно с УМВД России по городу Тамбову будет организовано патрулирование и посты профильных служб. К охране общественного порядка привлекут свыше 200 сотрудников правоохранительных органов и около сотни волонтеров народных дружин, - сообщают в администрации города Тамбова.

Более того, перед Днем знаний в школах пройдут дополнительные проверки, в которых примут участие специалисты кинологической службы, после этого все учреждения будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.

Фото администрации города Тамбова