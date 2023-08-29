В Тамбовской области банк оштрафовали на 60 тысяч рублей после жалобы жительницы Рассказово

В УФССП России по Тамбовской области поступили обращения жительницы Рассказово. Женщина пожаловалась на действия сотрудников банковской организации, которые пытались вернуть просроченную задолженность по кредиту.

- Должнику поступало до 9 звонков в неделю от робота-коллектора, а также совершались звонки 3-му лицу без его согласия. На основании этого в отношении банковской организации был составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Рассказовский районный суд признал банковскую организацию виновной и оштрафовал ее на 60 тысяч рублей. При обжаловании судья Тамбовского областного суда оставил постановление без изменений.