В Мичуринске 16-летний подросток тайком воспользовался деньгами с карты опекуна

Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юношу подозревают в краже денег с банковского счета.

- Подозреваемый, пользовавшийся для оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой, зарегистрированной на одного из опекунов, без согласия, используя банкомат, осуществил перевод с другого счета опекуна себе на банковскую карту денежные средства, после чего в этом же банкомате произвел их снятие, а затем распорядился ими по своему усмотрению, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. За кражу с банковской карты виновному грозит до 6 лет лишения свободы.