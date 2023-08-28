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НовостиОбщество28 августа 2023 6:20

Жителей Тамбовской области приглашают на праздник в старинной усадьбе

В программе конкурсы, экскурсии, ярмарка
Марина МАКОВЛЕВА
Гости смогут погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы

Гости смогут погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы

2 сентября на территории старинного поместья Воейковых-Поленовых в селе Красное Знамя Уваровского округа пройдет фестиваль «Осенние дары русской усадьбы». Гости смогут погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы, поучаствовать в конкурсах и экскурсиях, купить сувениры.

- По усадьбе Воейковых-Поленовых пройдут экскурсии. Можно будет попробовать блюда «Поленовского меню», познакомиться с дворянским этикетом и правилами сервировки обеденного стола, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области