Жителей Тамбовской области приглашают на праздник в старинной усадьбе

Гости смогут погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы

2 сентября на территории старинного поместья Воейковых-Поленовых в селе Красное Знамя Уваровского округа пройдет фестиваль «Осенние дары русской усадьбы». Гости смогут погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы, поучаствовать в конкурсах и экскурсиях, купить сувениры.

- По усадьбе Воейковых-Поленовых пройдут экскурсии. Можно будет попробовать блюда «Поленовского меню», познакомиться с дворянским этикетом и правилами сервировки обеденного стола, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области