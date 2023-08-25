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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:18

Руководитель учреждения ФСИН Тамбовской области создал для заключенного привилегированные условия содержания

В отношении теперь уже бывшего сотрудника возбудили уголовное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, совместно с ОСБ регионального УФСИН и УСБ ФСИН России выявили и пресекли противоправную деятельность теперь уже бывшего руководителя одного из учреждений ФСИН региона. Установлено, что используя свое служебное положение, действуя в интересах одного из осужденных, мужчина создал ему привилегированные условия содержания в исправительном учреждении.

На основании переданных материалов управления в отношении экс-начальника учреждения в СУ СК России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

- За такое преступление грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, а максимально - лишение свободы на срок до четырех лет, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.