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НовостиОбщество25 августа 2023 8:10

В Тамбове изменилось расписание дачного автобуса № 108

Рейсов стало меньше из-за сокращения светового дня
Марина МАКОВЛЕВА

С 26 августа в Тамбове уменьшится количество рейсов автобуса № 108 «Магистральная — Чистые пруды». Это связано с уменьшением светового дня.

По информации администрации города Тамбова, отправление от остановочных пунктов будет проходить по следующему расписанию:

- «Магистральная»: 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00.

- «Чистые пруды»: 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40.