Тамбовчан просят не пить воду из-под крана

Из-за с плановой промывки тупиковых линий водопровода в «РКС-Тамбов» настоятельно рекомендуют горожанам не пить воду из-под крана без предварительного кипячения. Это может негативно отразиться на здоровье.

- Напоминаем, что в лаборатории водоканала регулярно проводится контроль качества питьевой воды. Трижды в неделю специалисты делают анализ на 5-ть важных показателей: два из них определяют степень загрязнения воды, остальные – показывают общемикробное число (ОМЧ), наличие либо отсутствие общих колиформных бактерий (ОКБ) и кишечной палочки, - говорят в пресс-службе коммунальной компании.