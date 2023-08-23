Тамбовчанин за рулем иномарки выехал на встречку и сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

Мотоциклист оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний, произошла 22 августа в 20 часов 45 минут в районе дома 89 по ул. Интернациональная села Третьи Левые Ламки Сосновского района. 36-летний водитель «CHEVROLET Aveo», при обгоне выехал на полосу встречного движения, где это запрещено и столкнулся с мотоциклом «COBRA SPORT» под управлением 15-летнего подростка, который на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выполнял поворачивал налево.

- В результате ДТП мотоциклиста на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.