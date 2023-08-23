Тамбовчанин до смерти забил знакомую из-за пьяной ссоры

Подозреваемый забрался в дом через окно Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Тамбова. Мужчину подозревают в убийстве.

Подозреваемый выпивал дома у своей 49-летней знакомой в Инжавинском округе. Между собутыльниками произошел словесный конфликт и мужчина ушел.

- Примерно через час, с целью выяснения отношений, мужчина вернулся к дому знакомой, разбил окно в комнате, проник в жилище, где острым предметом нанес потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, а затем подверг ее избиению. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчина полностью признал вину. Он задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.