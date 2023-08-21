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НовостиОбщество21 августа 2023 8:40

Прокуратура Бондарского района вступилась за права ветерана труда

Женщине не начисляли компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Бондарского района провела проверку исполнения жилищного законодательства после обращения 87-летней местной жительницы.

- Заявителю, как «Ветерану труда», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако за апрель и май текущего года выплаты женщине не поступили, что послужило поводом для обращения в прокуратуру района. Проверка показала, что сотрудником учреждения социальной поддержки граждан была допущена ошибка при вводе данных заявительницы в программу, в связи с чем компенсационные выплаты не начислялись, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Прокуратура внесла представление директору Центра социальной поддержки граждан. На данный момент заявительница получила выплаты в полном объеме.