Прокуратура Бондарского района вступилась за права ветерана труда

Прокуратура Бондарского района провела проверку исполнения жилищного законодательства после обращения 87-летней местной жительницы.

- Заявителю, как «Ветерану труда», предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако за апрель и май текущего года выплаты женщине не поступили, что послужило поводом для обращения в прокуратуру района. Проверка показала, что сотрудником учреждения социальной поддержки граждан была допущена ошибка при вводе данных заявительницы в программу, в связи с чем компенсационные выплаты не начислялись, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Прокуратура внесла представление директору Центра социальной поддержки граждан. На данный момент заявительница получила выплаты в полном объеме.