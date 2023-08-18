С начала года в Тамбове сняли больше 700 незаконных рекламных конструкций

Неправильно установленные баннеры мешают обзору на дороге Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове продолжают выявлять незаконные рекламные конструкции. С начала года на территории городского округа убрано больше 700 штендеров, баннеров и вывесок. 18 августа бригада дирекции городского хозяйства демонтировала рекламных щит, расположенный на пересечении улиц Агапкина/Мичуринская у ТЦ «Пчёлка».

- В данном случае срок действия разрешения, по которому устанавливалась конструкция, истёк. Щит будет направлен на склад дирекции городского хозяйства, где будет храниться в течение трёх месяцев. В указанный срок владелец может забрать собственность, возместив расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением, - говорит председатель комитета градостроительства и землепользования Константин Клинцов.

В планах на день у бригады дирекции городского хозяйства демонтировать ещё 30 таких конструкций.

Незаконная реклама существенно портит облик города, создавая лишний «визуальный шум». Она устанавливается не по правилам, поэтому может представлять опасность для окружающих. Конструкции могут быть плохо закреплены и перекрывать обзор водителям.