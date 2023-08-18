В Тамбове из-за ремонта коллектора могут отменить «Покровскую ярмарку»

Ярмарка собирала десятки тысяч гостей и участников

В Тамбове, судя по всему, теряется традиция проведения «Покровской ярмарки». С 2020 года мероприятие не проводили из-за пандемии, в 2022 его также не было. Покровскую заменила «Осенняя ярмарка», которую в октябре прошлого года провели у ЛДС «Кристалл». Масштабы мероприятия, учитывая площадь, на которой развернулась торговля, конечно, оказались совсем не те. Под большим вопросом провеление «Покровской ярмарки» и в этом году.

- В настоящее время решение о проведении мероприятия не принято, - пояснили в администрации Тамбова. - Место проведения не определено, так как на ул. Набережной проводятся ремонтные работы и организация ярмарки не представляется возможной.