Врача Тамбовской районной больницы обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача общей практики Тамбовской ЦРБ. Женщину обвиняют в получении взяток. - Обвиняемая при посредничестве медсестры и фельдшера врачебной амбулатории получила от граждан взятки в размере от 1500 рублей до 5600 рублей за оформление и выдачу листков временной нетрудоспособности без фактического проведения экспертизы трудоспособности, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. Уголовное дело будет направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.