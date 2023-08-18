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НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:20

Врача Тамбовской районной больницы обвиняют во взяточничестве

Женщина выдавала больничные за деньги
Марина МАКОВЛЕВА