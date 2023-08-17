Тамбовчанка за рулем «Лада Приора» сбила 37-летнюю женщину

Пешеход немного не дошла до перехода Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 16 августа в 18 часов 15 минут в районе дома №44 по улице Котовского рабочего посёлка Сосновка. 34-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» сбила 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.

- После наезда пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, где ее госпитализировали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.