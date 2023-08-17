Тамбовчанка на NISSAN Juke при неработающем светофоре перепутала главенство улиц и врезалась в иномарку

Госпитализация женщине не понадобилась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала водитель «NISSAN Juke» произошла 16 августа в 6 часов 54 минуты в районе дома №227 по улице Карла Маркса города Тамбова, у ее пересечения с Пролетарской. В это утро из-за технических неполадок на перекрестке не работал светофор и 65-летняя женщина за рулем «NISSAN Juke», перепутав приоритеты дорог, не пропустила «GREATWALL» под управлением 56-летнего мужчины.

- После результате дорожно-транспортного происшествия водителя «NISSAN Juke» на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.