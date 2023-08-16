В Мичуринске плавающие фонтаны сняли для технического обслуживания

Чистка фонтанов производится регулярно

Плавающие светомузыкальные фонтаны с территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» в наукограде отправлены на ремонт и техническое обслуживание. Их установку и пуско-наладочные работы специалисты планируют завершить ко Дню города, который в этом году ориентировочно пройдет в середине сентября.

- На регулярной основе сотрудники МБУ «Зеленхоз» совершают обход, планово и при необходимости фонтаны опорожняют, чистят, проверяют работу насосного оборудования и вновь запускают, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска