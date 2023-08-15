Тамбовчане пожаловались в прокуратуру на затопление двора сточными водами

Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере природоохранного законодательства по обращению жителей многоквартирного дома № 2 по ул. Советской г. Кирсанова. Установлено, что на придомовой территории многоквартирного дома находится подтопленный сточными водами участок, от которого исходит характерный запах. Причиной выхода сточных вод на поверхность земли послужил факт засорения канализационного колодца.

Согласно федеральному законодательству к вопросам местного значения относится организация и содержание муниципального водоснабжения и канализации. В связи с этим, межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства в природоохранной сфере.

- В рамках рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, линия центральной канализации в настоящее время работает в штатном режиме, - сообщает прокуратура Тамбовской области.