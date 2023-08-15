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НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:38

Тамбовчанин не уступил дорогу другой машине и спровоцировал аварию

В ДТП получил травмы 53-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация пострадавшему в аварии не потребовалась

Госпитализация пострадавшему в аварии не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 53-летний мужчина, произошла 14 августа в 12 часов 25 минут на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог у пересечения улиц Солнечной и Звездной в поселке Устьинский Моршанского района. 60-летний водитель «CHEVROLET NIVA» при проезде перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «LADA 217230» под управлением 53-летнего мужчины.

- После дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля «LADA 217230» медицинская помощь оказали на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.