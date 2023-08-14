Тамбовский Роспотребнадзор выписал 23 штрафа организациям водоснабжения

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области проверило качество водопроводной воды. На данный момент водоснабжение осуществляется из 910 водопроводов, забор воды производится из 1674 артезианских скважин.

Как рассказали в ведомстве, исследования питьевой воды из разводящей сети показали не соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 23 % проб, по микробиологическим показателям – 3 %. 4,4 % подземных источников питьевой воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в основном - из-за нарушения организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников.

За 6 месяцев выявлено 118 нарушений в работе организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение населения. Выписано 23 штрафа на сумму 277 тысяч рублей. Из 10 исковых заявлений, направленных в суд, удовлетворено 5.