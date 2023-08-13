Жителей Тамбовской области предупредили о грозе

В Тамбовской области объявили экстренное предупреждение из-за грозы. О непогоде сообщили специалисты местного филиала Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 13 августа в регионе ожидается гроза.

Спасатели советуют тамбовчанам соблюдать меры безопасности. Во время грозы:

- не выходите из дома, закройте все окна, двери;

- отключите все электроприборы, не говорите по телефону;

- во время прогулки спрячьтесь в ближайшем здании, если такой возможности нет, не стоит прятаться в небольших сараях или под деревьями.

- не находитесь на возвышенностях, вблизи металлических оград;

- при отсутствии укрытия лучше лечь на землю, на сухой песчаный грунт;

- во время грозы нельзя купаться и ловить рыбу;

- при встрече с шаровой молнией не проявляйте никакой активности.

В случае ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб 101 или 112.