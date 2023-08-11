Тамбовский Роспотребнадзор помог жителям отсудить 14,5 млн рублей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в первом полугодии 2023 года дали 69 заключений в судах в целях защиты прав потребителей. За этот срок в пользу жителей было присуждено около 8,5 млн рублей, в том числе 425 тысяч - компенсация морального вреда. Все судебные решения были вынесены в пользу потребителей.

Исковых заявлений в защиту прав потребителей ведомством было подано 45. Все они также завершились победой в суде. В пользу потребителей присуждено около 6 млн рублей, из них компенсация морального вреда - около 3 млн.

- Обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих прав можно в электронном виде через официальный портал ведомства (http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/), через сайт Госуслуги, по телефонам «горячих линий», а также письменно, либо через многофункциональный центр, - сообщают в управлении.