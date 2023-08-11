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НовостиОбщество11 августа 2023 12:34

В Тамбовской области у домашнего кота обнаружено бешенство

Образцы тканей больного животного привезли на исследование из Жердевского района
Марина МАКОВЛЕВА

В образце материала от кота, доставленного из Жердевского района, выявлен вирус бешенства. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

- По данным государственной ветеринарной службы региона утром 8 августа у кота пропал аппетит, также питомец перестал пить воду. Напоминаем, что одним из главных симптомов заражения вирусом бешенства является водобоязнь, - рассказали в управлении.

Всего с начала 2023 года на территории Тамбовской области выявлено 29 случаев бешенства.