В Тамбовской области у домашнего кота обнаружено бешенство

В образце материала от кота, доставленного из Жердевского района, выявлен вирус бешенства. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

- По данным государственной ветеринарной службы региона утром 8 августа у кота пропал аппетит, также питомец перестал пить воду. Напоминаем, что одним из главных симптомов заражения вирусом бешенства является водобоязнь, - рассказали в управлении.

Всего с начала 2023 года на территории Тамбовской области выявлено 29 случаев бешенства.